Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde düşme hattı mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. Al Fateh, sahasında Al Akhdoud'u ağırlayacağı 23. hafta maçında 3 puanın peşinde. 24 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi takım, üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanmak zorunda. Konuk ekip Al Akhdoud ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor ve kümede kalma mücadelesinde her puan hayati önem taşıyor. Peki, Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?