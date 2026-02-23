Suudi Arabistan Pro Ligi'nde düşme hattında kritik randevu! 23. hafta karşılaşmasında Al Shabab, sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak. 22 puanla 13. sırada bulunan ev sahibi ekip, rakibine 9 puan fark atarak rahat bir nefes almak istiyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak Al Riyadh ise 16 puanla 15. sırada yer alıyor ve puan kaybetmeye tahammülü bulunmuyor. Düşme hattının hemen üzerindeki iki takım için bu mücadele adeta final havasında geçecek. Peki, Al Shabab-Al Riyadh maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Al Shabab-Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AL SHABAB-AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında oynanacak Al Shabab-Al Riyadh maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

AL SHABAB-AL RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab-Al Riyadh maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.