Crystal Palace-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palace ile Burnley arasında oynanan kritik maç, iki takımın da farklı hedefleri için büyük önem taşıyor. 32 puanla 13. sırada yer alan Crystal Palace, Selhurst Park'ta taraftarının desteğiyle üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Öte yandan 15 puanla 19. sırada bulunan Burnley, düşme hattından kurtulmak için bu maçtan mutlaka puan almak zorunda. Londra ekibi ev sahibi avantajını kullanarak sezonun ikinci yarısında çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, konuk ekip hayati öneme sahip bu karşılaşmada her şeyini ortaya koyacak. Crystal Palace-Burnley maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Crystal Palace-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de futbol heyecanı Selhurst Park Stadı'na taşınıyor. Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, sahasındaki avantajı kullanarak ligdeki yerini sağlamlaştırmak ve düşme hattıyla arasındaki bağı tamamen koparmak niyetinde. Öte yandan Scott Parker yönetimindeki Burnley, her geçen hafta azalan ligde kalma umutlarını bu zorlu deplasmandan çıkaracağı puanlarla tazelemek istiyor. İki takımın taktik savaşına sahne olacak bu mücadele, aynı zamanda her iki ekip için de sezonun geri kalanı adına bir gövde gösterisi niteliği taşıyor. İşte Crystal Palace-Burnley maçının detayları...

Crystal Palace-Burnley MAÇI NE ZAMAN?

Düşme hattının kaderini belirleyecek olan bu kritik randevu, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Her iki ekibin de ligde kalma umutlarını tazelemek adına sahaya çıkacağı mücadele, Selhurts Park'ta gerçekleşecek.

Crystal Palace-Burnley MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasındaki zorlu Crystal Palace-Burnley karşılaşması, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Crystal Palace-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Burnley maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Crystal Palace-Burnley MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Larsen

Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Pires; Edwards, Mejbri, Luis, Ugochukwu, Anthony; Flemming