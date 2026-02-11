Premier Lig'de küme düşme mücadelesinin kritik randevusu start alıyor. 26 puanla 17. sırada bulunan Nottingham Forest, City Ground'da ligde son sırada yer alan ve sadece 8 puan toplayan Wolverhampton'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için üç puana ihtiyaç duyarken, Wolves için bu maç adeta final havasında. Sezonun geri kalanında ligde kalma mücadelesi verecek olan her iki takım için de bu karşılaşma, puan tablosundaki konumlarını doğrudan etkileyecek. Premier Lig'in 26. haftasının en kritik maçlarından biri olan Nottingham Forest-Wolverhampton karşılaşmasının saati, kanalı ve tüm detayları haberimizde...

Nottingham Forest-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de futbol heyecanı, düşme hattındaki kritik Nottingham Forest-Wolverhampton karşılaşmasıyla devam ediyor. Sean Dyche yönetimindeki Forest, ligin son virajına girilirken hata payını minimize etmeyi hedeflerken, konuk ekip Wolverhampton ise bu sezonki kötü gidişatına City Ground deplasmanında 'dur' demek istiyor. Puan tablosunun en altındaki iki ekibin bu amansız mücadelesi, sezonun kaderini tayin edecek en kritik 90 dakikalardan biri olmaya aday. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı Nottingham Forest-Wolverhampton maçının detayları...

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Düşme hattının kaderini belirleyecek olan bu kritik randevu, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Her iki ekibin de ligde kalma umutlarını tazelemek adına sahaya çıkacağı mücadele, Nottingham'ın efsanevi stadı City Ground'da gerçekleşecek.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasındaki zorlu Nottingham Forest-Wolverhampton karşılaşması, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest-Wolverhampton maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Dominguez; Lucca

Wolverhampton: Sa; Doherty, Mosquera, S Bueno, H Bueno; J Gomes, Andre; A Gomes, Armstrong, Mane; Arokodare