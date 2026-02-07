Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig’in 21. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmada Samsunspor, Cumartesi günü (bu akşam) 19 Mayıs Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk edecek.

Samsunspor-Trabzonspor maçı canlı izlemek için tıklayın

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer zirve takibini sürdürürken, ev sahibi ekip ise orta sıralardaki konumunu korumayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasman performansıyla dikkat çekiyor; bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında, Ağustos ayı sonunda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Trabzonspor, bu hafta sonu oynanacak rövanşta etkileyici deplasman grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Samsunspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar ASPOR.com'da...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz derbisi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bu akşam) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

👉SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM👈

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Samsunspor-Trabzonspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Yalçın, Makoumbou, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe VAR, Hakan Yemişken de AVAR olarak görev alacak.