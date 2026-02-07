Al-Taawoun - Al-Khaleej maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Al-Taawoun ile Al-Khaleej arasındaki mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor. Peki, Al-Taawoun Al-Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Canlı izleme detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.