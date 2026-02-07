Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Tottenham'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Tottenham'da Cristian Romero 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET!

Manchester United, Michael Carrick'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ligde üst üste 4. maçta galip gelmeyi başardı. Carrick'in Manchester United'ı bundan önceki 3 maçta Manchester City'i 2-0, Arsenal'ı 3-2 ve Fulham'ı ise 3-2'lik skorlarla geçmişti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, 44 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Tottenham ise 29 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.