St. Pauli-Stuttgart maçını izlemek için tıklayınız!

Bundesliga'da kritik haftalardan biri! St. Pauli, cumartesi günü Millerntor-Stadion'da Stuttgart'ı ağırlayacak. Ev sahibi, Aralık ortasından beri galibiyetle tanışamazken, Stuttgart son dönemdeki form grafiğiyle üst üste beşinci galibiyetini almak istiyor. Bu zorlu karşılaşma, hem lig sıralamasını hem de sezon hedeflerini yakından ilgilendiriyor. Peki, St. Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Futbolseverler bu soruların cevabını merak ediyor.

ST. PAULI-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St.Pauli-Stuttgart maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:30'da başlayacak.

ST. PAULI-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim ile Hamburg Bundesliga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

ST. PAULI-STUTTGART MAÇI NASIL İZLENİR?

St Pauli-Stuttgart maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

St Pauli muhtemel ilk 11'i: Vasilj, Ando, Smith, Mets, Saliakas, Rasmussen, Sands, Pyrka, Sinani, Fujita, Kaars

Stuttgart'ın muhtemel ilk 11'i: Nubel, Assignon, Al-Dakhil, Chabot, Hendriks, Stiller, Chema, El Khannouss, Undav, Leweling, Demirovic

👉ST. PAULI-STUTTGART MAÇI CANLI İZLE 👈