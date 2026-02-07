CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray, Ç.Rizespor kamp kadrosunu açıkladı! G.Saray, Ç.Rizespor kamp kadrosunu açıkladı! 16:27
F.Bahçe G.Birliği hazırlıklarına başladı! F.Bahçe G.Birliği hazırlıklarına başladı! 16:05
Dursun Özbek İsa Doğan'ı ziyaret etti Dursun Özbek İsa Doğan'ı ziyaret etti 15:50
"Sergen Yalçın fazlasıyla ilgi gösterdi!" "Sergen Yalçın fazlasıyla ilgi gösterdi!" 15:31
G.Saray'da Boey ve Can Armando ilk antrenmanında! G.Saray'da Boey ve Can Armando ilk antrenmanında! 15:23
F.Bahçe genç oyuncuyu yaza bıraktı! F.Bahçe genç oyuncuyu yaza bıraktı! 15:20
Daha Eski
"Ona en iyisini diliyorum" "Ona en iyisini diliyorum" 14:30
Galatasaray, genç Koreli'yi denemeye aldı! Galatasaray, genç Koreli'yi denemeye aldı! 13:52
'Takım arkadaşları oynamasını istemedi!' 'Takım arkadaşları oynamasını istemedi!' 13:16
G.Saray Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! G.Saray Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! 12:04
İşte G.Saray'ın transferini bitiremediği genç orta saha! İşte G.Saray'ın transferini bitiremediği genç orta saha! 11:09
Alvarez'in morali yerle bir oldu! Transfer sorusu... Alvarez'in morali yerle bir oldu! Transfer sorusu... 10:06
Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi
Lens-Rennes maçı canlı nasıl izlenir?
Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi
Süper Loto kazanan numaralar 5 Şubat 2026