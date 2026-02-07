Nantes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri bu akşam Nantes’ta oynanacak. Nantes-Lyon maçı, Cumartesi günü Stade de la Beaujoire’de futbolseverlerle buluşacak. Peki, Nantes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nantes-Lyon maçını izlemek için tıklayın...

Ligue 1'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Nantes-Lyon mücadelesi olacak. Cumartesi akşamı Stade de la Beaujoire'de oynanacak maçta Nantes, evinde sezonun ikinci galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Lorient mağlubiyeti sonrası 16. sıraya gerileyen ev sahibi ekip için üç puan hayati önem taşırken; Lyon ise Lille'i 1-0 mağlup ederek yükseldiği 4. sıradaki yerini korumayı amaçlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı, canlı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

NANTES-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nantes-Lyon maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 23:05'te başlayacak.

NANTES-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes ile Lyon Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Nantes-Olympique Lyon maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

NANTES CEPHESİNDE SON DURUM

Nantes'ta Deiver Machado, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bu hafta sonu oynanacak Lyon karşılaşmasında kadroda yer almayacak. Öte yandan, hafta başında Strasbourg'dan kiralanan Abakar Sylla, teknik heyetin görev vermesi halinde sarı-yeşilli forma ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

LYON'DA EKSİK LİSTESİ

Konuk ekip Lyon'da sakatlık ve sağlık sorunları teknik ekibi düşündürüyor. Cumartesi günü oynanacak Nantes maçında birçok oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Orel Mangala (darbe), Corentin Tolisso (kas yırtığı), Ernest Nuamah (ön çapraz bağ), Malick Fofana (ayak bileği), Rachid Ghezzal (kasık), Nicolas Tagliafico (ayak bileği) ve Tyler Morton (hastalık) maç öncesinde şüpheli olarak değerlendiriliyor.

NANTES-LYON MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN