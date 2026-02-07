Ligue 1’de heyecan, Bretanya derbisinin bir başka randevusuyla devam ediyor. Brest, Cumartesi akşamı Stade Francis-Le Blé’de Lorient’i konuk edecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Brest-Lorient maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

Fransa Ligue 1'de rekabet bu akşam Bretanya derbisiyle sürüyor. Brest, sahasında Lorient'i ağırlayacak. Brest-Lorient karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç saati futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Nice ile berabere kalan Brest ligde 12. sıraya gerilerken, Lorient ise Nantes galibiyetiyle 9. sıraya yükseldi. Kritik maç öncesi muhtemel 11'lerin karşılaşmaya kısa süre kala açıklanması bekleniyor. "Brest-Lorient maçı hangi kanalda?", "Canlı yayın var mı?", "İlk 11'ler belli oldu mu?" soruları maç öncesinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

BREST-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Lorient maçı, 7 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

BREST-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Lorient Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Stade Brest 29-Lorient maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

