Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Betis'i deplasmanda 5-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada David Hancko, 30. dakikada Giuliano Simeone, 37. dakikada Ademola Lookman, 62. dakikada Antoine Griezmann ve 83. dakikada Thiago Almada kaydetti.
Maça ilk 11'de başlayan ve Atletico Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Ademola Lookman, sahada kaldığı 79 dakikada 1 gol atıp 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.
Atletico Madrid'in yarı finaldeki rakibi Athletic Bilbao oldu.