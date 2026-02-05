Atletico Madrid Kral Kupası'nda Real Betis'i 5 golle geçti

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid, Real Betis deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip yeni transferi Lookman'ın yıldızlaştığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu. İşte detaylar...