Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 20. hafta heyecanı, Al Ahli ile Al Hazm arasındaki kritik mücadeleyle sürecek. 44 puanla zirve yarışını yakından takip eden Al Ahli, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Al Hilal’le puanlarını eşitlemeyi amaçlıyor. Sahasında hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, şampiyonluk yolunda avantaj peşinde. Deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen Al Hazm ise 21 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Al Ahli-Al Hazm maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?