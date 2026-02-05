Sacha Boey kimdir? Boey kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri, kariyeri
Hızı, atletizmi ve enerjisiyle futbolseverlerin hafızasında yer eden Sacha Boey, spor gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncunun kariyer yolculuğunu daha yakından tanımak isteyenler, "Sacha Boey kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Boey'in güncel piyasa değeri, saha içi performansı ve istatistikleri büyük ilgi görüyor. Sacha Boey hakkında öne çıkan tüm detaylar merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
SACHA BOEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Sacha Boey, 13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'nın Montreuil bölgesinde dünyaya geldi. Hızı ve fiziksel üstünlüğü ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan 25 yaşındaki Boey 1,78 metre boya sahip. Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan Sacha Boey sağ bek mevkisinde oynarken, kariyer yolculuğu ise dikkat çekiyor.
SACHA BOEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2018'de Rennes II'de başlayan Sacha Boey, bir sezon sonunda Rennes'e yükselmeyi başardı. 2020-2021 sezonunda Dijon'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu, 2021 yılında ise Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı forma ile 3 sezon mücadele eden Sacha Boey, 2024'te 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.
SACHA BOEY İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde toplam 181 maça çıkan Sacha Boey, Galatasaray formasıyla 83 karşılaşmada oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte, 4 gol ve 4 asist yapan 25 yaşındaki Boey, Fransız ve Alman ekiplerinde ise toplam 4 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.
SACHA BOEY PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Transfermarkt verilerine göre, Sacha Boey piyasa değeri 15 milyon euro.