Jhon Duran ve Youssef En Nesyri'yle yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala bir golcü transferi yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Devre arası transfer döneminin sonuna yaklaşırken Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Santrfor transferi yapmak için yoğun çaba sarf eden sarı lacivertli ekibin Brezilyalı forvet için harekete geçtiği öne sürülürken yapılacak teklif belli oldu.
LEONARDO TRANSFERİ İPTAL
Sarı lacivertliler listesinde yer alan Al Hilal'li Marcos Leonardo için de görüşmelerini sürdürüyordu fakat Suudi kulübünün zorunlu satın alma opsiyonu için diretmesi 40 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle bu transferden vazgeçildi.
YENİ HEDEF BELLİ OLDU
Leonardo transferinin iptal olmasının ardından gündeme başka bir yıldız geldi.