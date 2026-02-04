İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Inter, Torino'yu ağırlıyor. Milano ekibi, hem Serie A'daki şampiyonluk yarışında hem de kupada iddialı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Son yıllarda İtalya Kupası'nda önemli başarılara imza atan ev sahibi, yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Öte yandan sezonun sürpriz takımlarından Torino, güçlü rakibini deplasmanda elemeyi ve tarihî bir başarıya imza atmayı planlıyor. Defansif futbol anlayışıyla tanınan konuk ekip, Inter'in yıldız kadrosuna karşı disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor. Peki Inter-Torino maçu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yarı finale giden yolda hata payının olmadığı bu kritik randevuda, taktik disiplin ve fiziksel güç ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz turlarda sergilediği baskılı oyunla rakiplerine şans tanımayan mavi-siyahlılar, taraftar desteğiyle maça hızlı başlayıp oyunun kontrolünü eline alarak işi erkenden bitirmek istiyor. Diğer tarafta ise savunma güvenliğini elden bırakmayan ve kompakt oyun yapısıyla büyük takımlara karşı zorluk çıkarmayı seven konuk ekip, orta sahadaki direnciyle rakibini durdurup hızlı geçiş hücumlarıyla sonuç aramaya çalışacak. İtalya'nın en prestijli kupalarından birinde son dörde kalacak takımı belirleyecek olan bu eşleşme, futbolseverlere yüksek gerilimli bir doksan dakika vadediyor.

Inter-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Torino maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. U-Power Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Inter-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Torino maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Inter-Torino MUHTEMEL 11'LER

Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Torino: Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Prati, Obrador; Adams, Kulenovic