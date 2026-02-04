CANLI SKOR ANA SAYFA
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 14:40
Can Armando Güner G.Saray'da! İşte sözleşme süresi Can Armando Güner G.Saray'da! İşte sözleşme süresi 14:29
Suudi Arabistan'dan F.Bahçe'ye bomba transfer! Suudi Arabistan'dan F.Bahçe'ye bomba transfer! 13:28
G.Saray'dan Sergi Altimira sürprizi! G.Saray'dan Sergi Altimira sürprizi! 13:11
Yeni transfer İstanbul'da! KAP da geldi Yeni transfer İstanbul'da! KAP da geldi 12:35
G.Saray'da o transfere veto! "Uyumsuz oyuncu" G.Saray'da o transfere veto! "Uyumsuz oyuncu" 12:25
Daha Eski
Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı Fransa Milli Takımı'ndan Kante paylaşımı 11:33
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:10
Dünya Kante transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler Dünya Kante transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler 11:03
F.Bahçe'den Başkan Erdoğan'a teşekkür F.Bahçe'den Başkan Erdoğan'a teşekkür 10:28
N'Golo Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? N'Golo Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? 10:13
Kante'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu! Kante'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu! 10:02
