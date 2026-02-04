CANLI YAYIN | Boluspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda kritik randevu! Boluspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Gruptaki ilk maçında Fethiyespor ile berabere kalan ve Başakşehir'e mağlup olan ev sahibi Boluspor, 1 puanla 6. sırada bulunuyor ve kupada kalma mücadelesi veriyor. Konuk ekip Alanyaspor ise bir galibiyet ve bir beraberlikle topladığı 4 puanla gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Her iki takım için de hayati öneme sahip bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Boluspor-Alanyaspor maçının tüm detayları.