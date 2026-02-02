Sunderland-Burnley maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 24. hafta mücadelesinde Sunderland ile Burnley, ligdeki dengeleri yakından ilgilendiren bir maçta karşı karşıya geliyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Regis Le Bris’in ekibi Sunderland, taraftarı önünde galip gelerek 36 puana ulaşmayı amaçlıyor. Küme düşme hattında bulunan ve kötü gidişata dur demek isteyen Scott Parker yönetimindeki Burnley ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Sunderland-Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?