Senegal, 5. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) Finali'nde uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Tarihi karşılaşmanın ardından gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Mücadelenin 90+5. dakikasında golü iptal edilen Senegal, 90+8'de Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekilmişti. Bir süre sonra maça geri dönen Senegal, uzatmalara giden finali kazanarak kupayı kaldırmıştı.

FIFA, bu hareketinden dolayı Senegal'i 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Kupa, Senegal'den alınarak Fas'a teslim edilecek.