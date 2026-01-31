Çorum FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in kritik haftalarından birinde Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın saati, yayıncı kanalı ve şifresiz yayın bilgilerini araştırıyor.

Çorum FK - Keçiörengücü maçı canlı izle

Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Çorum FK - Keçiörengücü karşılaşması öncesi taraftarlar, canlı yayın detaylarını merak ediyor. Trendyol 1. Lig programında yer alan maç, belirlenen tarihte futbolseverlerle buluşacak. Mücadeleye dair canlı skor ve dakika dakika gelişmeler ASPOR.com'da...

ÇORUM FK-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK-Keçiörengücü maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 16:00'da başlayacak.

ÇORUM FK-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı izlenecek. Yeni Çorumspor AŞ-Keçiörengücü maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE