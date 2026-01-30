Serie A’nın 23. haftasında Lazio ile Genoa, Roma’daki Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk bölümünde iki ekip arasında büyük puan farkı bulunurken, haftalar ilerledikçe bu fark azaldı ve iki takım arasında yalnızca altı puanlık bir mesafe kaldı.

Serie A'nın 23. haftasında Lazio ile Genoa, Roma'daki Stadio Olimpico'da karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk bölümünde iki ekip arasında ciddi bir puan farkı bulunurken, haftalar ilerledikçe bu makas kapandı ve şu an iki takım arasında yalnızca altı puanlık bir fark kaldı. Bu durum, karşılaşmayı lig sıralaması açısından oldukça kritik bir noktaya taşıyor. Stadio Olimpico'da oynanacak Lazio – Genoa karşılaşması, hem Avrupa kupaları potasını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle mücadele, Serie A'nın 23. haftasında futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

LAZIO-GENOA MAÇI HANGİ GÜN?

Lazio-Genoa maçı, 30 Ocak Cuma günü oynanacak.

LAZIO-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lazio-Genoa maçı, saat 22:45'te başlayacak.

LAZIO-GENOA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lazio ve Genoa'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

LAZIO VS GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio ile Genoa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

