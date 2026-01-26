LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

BARCELONA 3 GOLLE KAZANDI

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Real Oviedo'yu Dani Olmo, Raphinha ve Lamine Yamal'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Zirve takipçisi Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, 80 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid ise evinde Mallorca'yı 3-0'lık skorla geçti.

Valencia'da Türk asıllı İsviçreli milli futbolcu Eray Cömert, takımının iç sahada Espanyol'a karşı 3-2 kazandığı mücadelede bir gol kaydetti.

Ligde 21 hafta sonunda 52 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Real Madrid 51 ve Atletico Madrid 44 puanla Barcelona'yı takip etti.

ARSENAL'IN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Manchester United'a 3-2 yenildi.

Ev sahibi takımın gollerini Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve Mikel Merino attı. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller ise Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'dan geldi.

Manchester City, konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 yenerek 4 hafta sonra galip geldi.

Aston Villa'nın deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ettiği haftada Chelsea ise konuk olduğu Crystal Palace'ı 3-1 yendi.

Bournemouth, inişli çıkışlı sezonu devam eden Liverpool'u 3-2'lik skorla geçti. Ev sahibi Bournemouth'ta Enes Ünal, 90+3. dakikada oyuna girdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta ise Brighton, deplasmanda Fulham'a 2-1 kaybetti.

Ligin 23. haftasında 50 puana sahip Arsenal'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Manchester City ve Aston Villa, 46 puana yükselerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

INTER 6 GOLLE GALİP GELDİ

Serie A'nın zirvesindeki Inter, sahasında Pisa'yı Piotr Zielinski, Lautaro Martinez, Pio Esposito, Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 6-2 yendi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Juventus, evinde Napoli'yi 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 87 dakika sahada kalan Kenan Yıldız, takımının ikinci golünü kaydetti.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Roma ile Milan 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin 2-1 kazandığı Fiorentina deplasmanında 71 dakika görev yaptı ve takımının ilk golünü attı.

Sezonun sürpriz takımı Como, evinde Torino'yu 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk ekipte Emirhan İlkhan, 67 dakika sahada kaldı.

Ligin 22. haftasında Inter, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan 47, Napoli ve Roma 43'er, Juventus ise 42 puanla Inter'i izledi.

BAYERN MÜNİH İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Augsburg'a 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Bavyera ekibi, rakip fileleri havalandıran Hiroki Ito ile öne geçse de Arthur Chaves ve Han-Noah Massengo'nun gollerine engel olamadı. Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Mert Kömür, oyuna girdikten bir dakika sonra konuk ekibin ilk golünde pası veren isim oldu.

Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'i 3-0 yenerek art arda üçüncü galibiyetini aldı. Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can, penaltıdan takımının ilk golünü atarken milli oyuncu Salih Özcan ise uzatma dakikalarında oyuna girdi.

Eintracht Frankfurt'a konuk olduğu maçı 3-1 kazanan Hoffenheim, peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı. Konuk takımda 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak bir gol kaydetti, ev sahibi ekipte Can Uzun, 61 dakika görev yaptı.

Atakan Karazor'un 90 dakika forma giydiği Stuttgart ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-0 galip geldi.

Bayern Münih, 19 haftası geride kalan ligde 50 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 42, bir maçı eksik Hoffenheim ve Stuttgart 36'şar puan topladı.

PSG ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Ligue 1'de PSG, Lens'ın mağlup olduğu haftada Auxerre deplasmanından Bradley Barcola'nın golüyle 1-0'lık galibiyletle dönerek zirveye yerleşti.

Haftanın öne çıkan maçında Olimpik Marsilya, evinde Lens'ı 3-1 mağlup etti ve rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Olimpik Lyon, Metz'e konuk olduğu mücadeleyi 5-2 kazanarak arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

Strasbourg ise Lille deplasmanında 4-1 galip geldi. Berke Özer, 90 dakika sahada kalarak ev sahibi takımın kalesini korudu.

Ligin 19. haftasında PSG, 45 puanla zirveye çıktı. Lens 43, Marsilya 38, Lyon 36 ve Lille 32 puanla PSG'nin ardından sıralandı.