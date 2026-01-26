Nesine 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Sebat Gençlik-Fatsa Belediyespor karşılaşmasında futbol sahalarında ender görülebilecek bir pozisyon yaşandı. İşte o anlar...

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Sebat Gençlik-Fatsa Belediyespor maçında inanması güç bir hakem hatası yaşandı. Karşılaşmanın 83. dakikasında ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, Fatsa Belediyespor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Murat Can Bölükbaşı harika bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Ancak karşılaşmanın hakemi topun filelere temasını göremedi ve gol geçerlilik kazanmadı.

İŞTE O ANLAR