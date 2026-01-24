Lecce-Lazio maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Serie A'nın 22. haftasında kritik bir mücadele sahnelenecek. Küme düşme hattında 17 puanla mücadele eden Lecce, kendi evinde Lazio'yu ağırlıyor. Üst üste 4 maçtır kazanamayan ve taraftar desteğiyle bu kötü seriye son vermek isteyen ev sahibi ekip, zor günler geçiriyor. Karşılarında ise 28 puanla 9. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Lazio var. Hafta içi Como'ya beklenmedik bir yenilgi alan başkent ekibi, deplasmanda galibiyetle moral bulmak ve üst sıralara yaklaşmak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, Serie A'nın en heyecanlı maçlarından biri olacak. İşte Lecce-Lazio maçının detayları...