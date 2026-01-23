Bundesliga'nın 18. haftasında Hamburg derbisinde tarihi bir hesaplaşma yaşanıyor. Son sırada yer alan St. Pauli, ezeli rakibi Hamburg'u ağırlayarak sezonun ilk galibiyetini almak ve küme düşmekten kurtulma umudunu canlı tutmak istiyor. 12 puanla ligde en kötü performansı sergileyen ev sahibi takım için bu maç, geri dönüşün başlangıç noktası olabilir. Öte yandan 17 puanla 14. sırada bulunan Hamburg, ilk yarıda evinde 2-0 kazandığı derbinin rövanşında da galip gelerek küme düşme hattından uzaklaşmayı planlıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu dev derbide kazanan, hem puan cetvelinde rahat nefes alacak hem de taraftarına moral kazandıracak. St. Pauli-Hamburg maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

St. Pauli-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Millerntor Stadyumu'ndaki Hamburg Derbisi, her iki takımın da son yıllardaki en kritik randevularından biri. Ev sahibi St. Pauli, 2026 yılına üst üste mağlubiyetlerle başlasa da, bu maçın havasının bambaşka olduğunun bilincinde. St. Pauli'nin en büyük kozu, orta sahanın dinamik ismi Sands olacak. Konuk ekip Hamburg cephesinde ise teknik direktör Merlin Polzin, deplasmandaki kötü gidişata bu maçla son vermek istiyor. Hamburg'un bu sezonki en golcü ismi Albert Sambi Lokonga ve savunmadaki genç kule Luka Vuskovic, konuk ekibin sahadaki liderleri olacak. St. Pauli'nin Bundesliga tarihinde evinde Hamburg'u hiç mağlup edememiş olması ev sahibi üzerindeki baskıyı artırırken; Hamburg'un bu sezon henüz dış sahada galibiyet alamamış olması maçı tam bir 'kırılma noktası' haline getiriyor. İşte St. Pauli-Hamburg maçının detayları...

St. Pauli-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Pauli-Hamburg maçı, 23 Ocak Cuma günü, oynanacak. Millerntor Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

St. Pauli-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki St. Pauli-Hamburg maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

St. Pauli-Hamburg MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj; Dzwigala, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Smith, Ritzka; Fujita, Kaars, Lage

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Downs, Dompe