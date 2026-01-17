Köln-Mainz 05 maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’nın 18. haftasında gözler, alt sıraları yakından ilgilendiren Köln ile Mainz 05 arasındaki kritik karşılaşmaya çevrildi. Ev sahibi Köln, 17 puanla bulunduğu 13. sıradan uzaklaşmak ve riskli bölgeden tamamen kopmak isterken, deplasmanda mücadele edecek Mainz 05 ise 12 puanla 16. basamaktan çıkış arıyor. Büyük önem taşıyan bu mücadelenin oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln-Mainz 05 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?