Senegal-Mısır maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final sahnesi, Senegal ile Mısır’ın kozlarını paylaşacağı dev karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Fas’ta düzenlenen turnuvada finale ulaşmak isteyen iki ekip de bu kritik mücadelede hata yapmamayı hedefliyor. Mücadeleyi kazanan taraf, finalde Nijerya ile Fas arasındaki maçtan çıkacak rakiple karşılaşacak. Futbolseverler ise bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Senegal-Mısır maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?