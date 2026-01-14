Serie A'da lider Inter, 20. hafta mücadelesinde evinde Lecce ile karşı karşıya geliyor. Cristian Chivu yönetimindeki Inter, 43 puanla zirvede yer alırken, geçen hafta Napoli ile 2-2 berabere kalarak galibiyet serisini kaybetti. San Siro'daki bu kritik maçta şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Inter, taraftarı önünde galibiyete odaklanıyor. Öte yandan 17 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada bulunan Lecce, son haftalardaki istikrarsız performansıyla zor günler geçiriyor. Deplasmanda dev rakibine karşı savunma odaklı bir oyun planıyla sahaya çıkacak olan konuk ekip, en azından 1 puan alarak ligde kalma mücadelesine katkı sağlamayı hedefliyor. İki takım arasındaki kalite farkına rağmen, Inter'in kadrosundaki önemli eksiklikler ve Lecce'nin direniş potansiyeli maçı ilgi çekici kılıyor. İşte Inter-Lecce maçının tüm detayları ve yayın bilgileri.

Inter-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Inter, San Siro'ya hem liderliğini korumak hem de geçtiğimiz hafta Napoli karşısında kaybedilen 2 puanı telafi etmek amacıyla çıkıyor; ancak Milano devinde sakatlık haberleri can sıkıyor. Takımın maestrosu Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak; ayrıca Darmian ve Dumfries gibi kilit kanat oyuncularının yokluğu Chivu'yu rotasyona zorluyor. Orta sahada Hakan'ın boşluğunu Petar Sucic'in doldurması beklenirken, hücumda Lautaro Martinez'in yanında Ange-Yoan Bonny'nin şans bulabileceği konuşuluyor. Konuk ekip Lecce tarafında ise teknik direktör Eusebio Di Francesco, cezalı olan Gaspar ve Ramadani ile sakatlığı süren Berisha'nın yokluğunda savunma ağırlıklı bir bir kurguyla sahada olacak. Lecce'nin bu sezon deplasmanlarda gol yollarında yaşadığı kısırlık, Inter'in eksiklerine rağmen maçın mutlak favorisi olarak öne çıkmasını sağlıyor. işte Inter-Lecce maçının tüm detayları...

Inter-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Lecce maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. San Siro'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Lecce maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter-Lecce MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Augusto; Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Martinez

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Perez, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil