Atalanta-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Torino karşı karşıya geliyor. Bergamo'daki kritik mücadelede ev sahibi Atalanta, Bologna galibiyetiyle yakaladığı morali sürdürmek ve Avrupa kupalarına yükselme mücadelesinde önemli 3 puanı almak istiyor. Raffaele Palladino yönetimindeki takım, 28 puanla 7. sırada yer alırken, evindeki etkileyici performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Öte yandan Marco Baroni'nin çalıştırdığı Torino ise Udinese yenilgisinin ardından toparlanmak zorunda. 23 puanla 12. sıradaki konuk ekip, zorlu Bergamo deplasmanından puanla dönerek orta sıralardaki konumunu sağlamlaştırmayı ve Avrupa kupası hayallerini canlı tutmayı amaçlıyor. İşte Atalanta-Torino maçının detayları...
Atalanta-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atalanta-Torino maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.
Atalanta-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 20. haftasında oynanacak Atalanta-Torino karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Atalanta-Torino MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca
Torino: Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Aboukhlal, Anjorin, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone