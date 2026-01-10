Atalanta-Torino maçı: Tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri açıklandı!

Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Torino, Bergamo'da kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. Raffaele Palladino yönetimindeki Atalanta, Bologna deplasmanından aldığı 2-0'lık galibiyetle morali yüksek bir şekilde sahaya çıkıyor. 28 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi takım, kendi evindeki güçlü performansını sürdürerek Avrupa kupalarına katılım şansını artırmak istiyor. Karşı tarafta ise Marco Baroni'nin çalıştırdığı Torino, Udinese yenilgisinin ardından toparlanma arayışında. 23 puanla 12. basamakta bulunan deplasman ekibi, zorlu Bergamo deplasmanından puanla dönerek ligdeki dengeli gidişatını korumayı ve Avrupa yarışında söz sahibi olmaya devam etmeyi hedefliyor. İşte Atalanta-Torino maçının detayları...