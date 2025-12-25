Al Fayha-Al Hazm maçı canlı yayın: Saati ve kanal bilgisi!

Suudi Arabistan Pro Lig’de 10. hafta heyecanı, Al Fayha ve Al Hazm karşılaşmasıyla devam ediyor. Orta sıralardaki bu kritik mücadele, 11 puanla 10. sırada bulunan Al Fayha’nın galibiyet arayışı ile 9 puanla 12. sırada yer alan Al Hazm’ın alt sıralardan kurtulma çabasıyla şekillenecek. İki takım fa hedeflerini yüksek tutarken puan tablosunun alt ve orta sıraları dengeler değişebilir. Peki, Al Fayha-Al Hazm maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?