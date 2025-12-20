Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, sahasında Liverpool'u ağırladı. Tempolu ve gergin geçen karşılaşmada gülen taraf, 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller 56. dakikada Alexander Isak ve 66. dakikada Hugo Ekitike'ten geldi. Ev sahibi Tottenham'ın tek golünü ise 83. dakikada Richarlison kaydetti.

Maçta kartlar da ön plana çıktı. Tottenham'da Xavi Simons, 33. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Londra temsilcisinde Christian Romero ise 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Liverpool ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 29'a yükseltti ve 5. sıraya yerleşti. İki maçtır kaybeden Tottenham ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, galibiyeti bulunmayan Wolverhampton Wanderers'u ağırlayacak. Tottenham ise deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.