Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün için La Liga devlerinden birinin takipte olduğu aktarıldı.
GRIEZMANN'IN YERİNE
Yeni Asır'ın haberine göre; Atletico Madrid'in Yunus Akgün'ü transfer listesine aldığı belirtildi. Yıldız oyuncu Antoine Griezmann'ın MLS ekibi Orlanda City yolunu tutması sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Madrid ekibi 25 yaşındaki Akgün'ü büyük potansiyel olarak görüyor.
2018 yılından beri sarı-kırmızıların formasını terleten milli oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ü satmayı düşünmediğini belirttti. Burada önemli olan faktör ise teklifin ne kadar büyük olmasıyla doğrudan ilgili olacak.
2025-2026 SEZON İSTATİSTİKLERİ
Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 8 gol ve 9 asist kaydetti.
Başarılı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euo bandında gösterilmektedir.