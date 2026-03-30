DEV HOCALARIN KIYASI: GUARDIOLA VE ANCELOTTI Kariyerinde modern futbolun iki dehasıyla çalışma fırsatı bulan Ederson, aradaki karakter farkını net bir dille özetledi: "Ancelotti daha rahat bir karakter. Guardiola ise daha yoğun ve detaycı. Ama ikisi de harika teknik direktörler."