Fenerbahçe'de Ederson'un Süper Lig şaşkınlığı! Böyle itiraf etti
Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Ederson, Türkiye'deki günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı eldiven, Süper Lig ile ilgili şaşırdığı durumu da flaş sözlerle ifade etti.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ederson Moraes, Türkiye macerasını değerlendirdi.
İngiltere'deki "mesafeli" futbol kültüründen sonra Türkiye'deki yoğunluğun kendisini şaşırttığını belirten Ederson, taraftarların takımla birlikte nefes aldığını vurguladı.
Ntvspor'da yer alan habere göre, Türkiye'deki taraftar yapısını kendi ülkesindeki dev kulüplerle kıyaslayan Ederson, şu ifadeleri kullandı:
"Burada insanlar futbola inanılmaz tutkulu. Taraftarlar 90 dakika boyunca susmuyor. Bu atmosfer bana Brezilya'da Corinthians ve Vasco da Gama taraftarlarını hatırlatıyor."
"İngiltere'de alıştığımdan çok daha farklı; burada maçı daha yoğun yaşıyorlar."
Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını da değerlendiren Brezilyalı file bekçisi, "Her şey açık. Son haftaya kadar mücadele edeceğiz ve şampiyonluğun mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.
Milli takım hedeflerine de değinen yıldız isim, Brezilya'nın kadro kalitesiyle Dünya Kupası'nı kazanabileceğine olan inancını tazeledi.
DEV HOCALARIN KIYASI: GUARDIOLA VE ANCELOTTI
Kariyerinde modern futbolun iki dehasıyla çalışma fırsatı bulan Ederson, aradaki karakter farkını net bir dille özetledi: "Ancelotti daha rahat bir karakter. Guardiola ise daha yoğun ve detaycı. Ama ikisi de harika teknik direktörler."