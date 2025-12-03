İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

San Mames Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Real Madrid adına maçın golleri; 7. ve 59. dakikada Kylian Mbappe, 42. dakikada Eduardo Camavinga kaydetti. Eflatun-beyazlılarda maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Camavinga'nın sakatlığının ardından 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından galibiyetle tanıştı ve puanını 36'ya yükseltti. Athletic Bilbao ise ligde çıktığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini almış oldu ve 20 puanda kaldı.

