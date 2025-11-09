İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı. City'nin gollerini 29. dakikada Erling Haaland, 45+3. dakikada Nicolas Gonzalez ve 63. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

Bu skorla birlikte ligdeki son altı maçında beşinci galiibyetini alan Manchester ekibi, 22 puanla ikinciliğe yükseldi. Liverpool ligde çıktığı son altı maçta beşinci mağlubiyetini aldı ve 18 puanla haftayı sekizinci sırada kapattı.