Lyon ve PSG, Ligue 1'de kritik bir karşılaşmada başrol oynuyor. 12. hafta maçında Lyon, Parc Olympique Lyonnais'te PSG ile karşı karşıya geliyor. Lyon, son üç maçında galip gelemedi ve bu önemli mücadeleyle birlikte şampiyonluk yarışına geri dönmeyi hedefliyor. Öte yandan PSG, Bayern Münih'e karşı yaşadığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Lyon - PSG maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Lyon - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lyon, Ligue 1'in 12. haftasında, zirve yarışında önemli bir konuma yükselmek için evinde PSG ile kozlarını paylaşacak. PSG'ye rakip olduğu son dört Ligue 1 maçını kaybeden Lyon, bu sezon Ligue 1'de ceza sahası dışından en fazla isabetli şut çeken takım karşısında sürpriz arayacak. Son maçında deplasmanda Real Betis'e 2-0 mağlup olan ev sahibi ekip, taraftarına kendisini affettirmek için sahaya çıkacak. Lyon ise son karşılaşmasında Bayern Münih'e mağlup olarak zirvedeki yerini sarsmasının ardından bu kez 3 puanı cebine koymayı hedefliyor. Peki Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon - PSG maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Lyon'daki Parc Olympique Lyonnais'te yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lyon - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - PSG maçı, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Benoit Bastien yönetecek.

Lyon - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Morton; Sulc, Tolisso, Moreira; Satriano

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia