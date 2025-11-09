Brentford-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında nefesler tutuluyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Brentford, kendi taraftarı önünde kritik bir sınava çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sahadan galip ayrılarak hem puanını yükseltmek hem de ligde yeniden toparlanma sinyalleri vermek istiyor. Karşı cephede ise aynı hedeflerle yola çıkan bir başka takım var: Newcastle United. Eddie Howe yönetimindeki siyah-beyazlılar, sezon başından bu yana aradıkları istikrarı bir türlü yakalayamadı. Bu nedenle Brentford deplasmanı, onlar için adeta yeniden başlangıç fırsatı niteliği taşıyor. Peki, Brentford-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?