Aston Villa-Bournemouth maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’de 11. haftanın heyecan dolu karşılaşmalarından biri Birmingham’da futbolseverleri bekliyor. Sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Aston Villa, Unai Emery’nin önderliğinde toparlanmak istiyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan bordo-mavililer, güçlü rakiplerini mağlup ederek yeniden yarışın içinde olduklarını göstermek ve puanını 18’e taşımak hedefinde. Ancak karşılarında oldukça formda bir rakip var. Andoni Iraola’nın dinamizmini sahaya yansıtan Bournemouth, bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig’in sürpriz takımlarından biri olmayı başardı. Peki, Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?