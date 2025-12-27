Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Senegal ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.
İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Senegal'in golü 69. dakikada Sadio Mane'den gelirken, Demokratik Kongo'nun golünü 61. dakikada Cedric Bakambu kaydetti.
JAKOBS 90 DAKİKA OYNADI
Senegal forması giyen Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Senegal bu sonuçla puanını 4'e yükselterek zirvede yer aldı. Aynı puana sahip Demokratik Kongo ise avreaj farkıyla 2. sırada kendine yer buldu.