Arjantin Premier Ligi eski Galatasaraylı Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes evinde Boca Juniors'a mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Uruguaylı eldiven hakemlere yüklendi.

"TEMİZ DEĞİL HER ŞEY ÇOK AÇIK"

"Bu durumlar bize zarar veriyor, her gün yaptığımız çalışmalara zarar veriyor. Normal bir maçta yaşanan bireysel hataların ötesinde, hakem hatalarıyla belirlenen sonuçlar çok acı verici ve bu sporun o kadar da temiz olmadığını gösteriyor. Barracas maçında VAR ses kayıtlarının gösterilmemesi en açık örnek. VAR ses kayıtlarının gösterilmesi bir kural ve bu, ses kayıtlarının gösterilmediği tek maç. Sinir bozucu çünkü çalışıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ve bunu sahada yaşamak acı veriyor. Kriterler her iki taraf için de aynı olmalı. Maç başına on beş kamera olduğu söyleniyor, o zaman on beşini de izlesinler"