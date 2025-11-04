Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda heyecan tüm hızıyla sürerken, bu hafta Benfica – Bayer Leverkusen maçı nefesleri kesecek. Ev sahibi Benfica, ilk üç maçında puan alamayarak zor günler geçiriyor. Portekiz temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Peki, Benfica - B. Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda heyecan tüm hızıyla sürerken, bu hafta Benfica – Bayer Leverkusen maçı nefesleri kesecek. Ev sahibi Benfica, ilk üç maçında puan alamayarak zor günler geçiriyor. Portekiz temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Diğer tarafta Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 30. sırada yer alıyor. Her iki takım da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, futbolseverler Estadio da Luz'daki mücadelede yüksek tempolu bir karşılaşma bekliyor. Futbolseverler "Benfica - Leverkusen maçı hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Benfica-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica-Bayer Leverkusen maçı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

BENFICA-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu hafta Benfica ile Bayer Leverkusen arasındaki dev mücadeleyle devam ediyor. Portekiz temsilcisi Benfica, 4. hafta maçında Estadio da Luz Stadı'nda taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BENFICA B. LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Türkiye'de Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek. Benfica Lisbon-Bayer Leverkusen maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica'nın muhtemel ilk 11'i: Trubin, Aursnes, Otamendi, T Araujo, Dahl, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis

Bayer Leverkusen'in muhtemel ilk 11'i: Flekken, Tapsoba, Balde, Quansah, Grimaldo, Garcia, Echeverri, Arthur; Poku, Kofane, Schick