F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası... F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası... 08:53
Ajax-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Ajax-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! 08:20
"Bu maç bizim için çok kritik" "Bu maç bizim için çok kritik" 00:19
Vasco da Gama'dan Cuesta kararı! Vasco da Gama'dan Cuesta kararı! 00:19
Adalı'dan Sergen Yalçın sözleri! Adalı'dan Sergen Yalçın sözleri! 00:19
"Operasyon çekiliyor!" "Operasyon çekiliyor!" 00:19
Heitinga: G.Saray maçı en önemli maç olacak! Heitinga: G.Saray maçı en önemli maç olacak! 00:19
G.Saray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! 00:19
G.Saraylı yıldız Hollanda kafilesinde yer almadı! G.Saraylı yıldız Hollanda kafilesinde yer almadı! 00:19
Beşiktaş'ta 4 sakatlık birden! Beşiktaş'ta 4 sakatlık birden! 00:19
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 00:19
Trabzonspor'da Savic'in durumu belli oldu Trabzonspor'da Savic'in durumu belli oldu 00:19
Tottenham farklı kazandı!
PSV son nefeste beraberliği yakaladı!
Eşref Rüya 22. Bölüm fragmanı izle!
Eşref Rüya yeni bölüm TEK PARÇA izle! Eşref Rüya 21. Bölümde itiraf, konser ve büyük karar!