İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında gözler Londra’ya çevriliyor. West Ham United, seyircisi önünde sahaya çıkarak bu sezonki form grafiğini yukarıya taşımayı planlıyor. Sezona istediği ritimde başlayamayan Çekiçler, güçlü rakibini mağlup ederek hem moral depolamak hem de ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Newcastle United ise haftaya büyük bir hedefle çıkıyor. Eddie Howe yönetimindeki Ada temsilcisi, zorlu deplasmandan üç puanla dönüp toplam puanını 15’e yükseltme amacında. Peki, West Ham United-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

West Ham United-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta, Londra'da oynanacak önemli bir randevuya sahne oluyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan West Ham United, taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede galip gelerek çıkışa geçmek ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Newcastle United ise deplasman sınavından kayıpsız dönerek yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. 15 puanı hedefleyen Eddie Howe'un öğrencileri, hem oyun hem de skor anlamında istikrarı yakalamak üzere sahada olacak. Peki, West Ham United-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak West Ham United-Newcastle United maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

WEST HAM UNITED-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Londra Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Newcastle United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Irving, Soucek, Summerville, Bowen, Paqueta, Wilson

Newcastle United: Ramsdale, Krafth, Schar, Thiaw, Burn, Willock, Tonali, Ramsey, Elanga, Barnes, Woltemade