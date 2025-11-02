MILAN ROMA MAÇI İZLE CANLI | Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan, Serie A 10. haftasında Roma ile kozlarını paylaşacak. Sezondaki tek mağlubiyetini ilk hafta oynadığı Cremonese'ye karşı alan ev sahibinin 18 puan ve +7 averajı bulunuyor. Roma ise bu maçı da kazanarak galibiyet serisini 3'e çıkarma hedefiyle sahaya çıkacak. Bu sezon Torino ve Inter karşısında aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluğunu riske atan konuk ekip, mutlak 3 puan için yarışacak. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?