Serie A'nın 10. haftasında şampiyonluk yarışı sürerken düşme hattındaki Fiorentina, Lecce'ye karşı mücadele edecek. Kümeden uzaklaşmak isteyen ev sahibinin bu sezon ligde galibiyeti bulunmazken konuk ekip ise tek galibiyetini deplasmanda Parma karşısında aldı. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Fiorentina, evinde Lecce'yi ağırlıyor. Ligde henüz zafer kazanamayan ev sahibi ekip ilk galibiyetini alarak hanesine 3 puan yazdırmak isterken konuk takım ise tek galibiyetle hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Galibiyet isteyen iki takım da küme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. Peki Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Lecce maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Fiorentina - Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Lecce maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramazani, Berişa; Pierotti, Stulic, Morente