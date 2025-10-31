Arda Güler, "IFFHS Yılın En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne" aday gösterildi

İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.