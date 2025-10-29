Real Madrid, takım kaptanı Dani Carvajal'in sağ dizinden ameliyat olduğunu resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. Carvajal'in bir süre formasından uzak kalacağı öğrenilirken İtalya'dan çeşitli aracıların 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda sağ bek pozisyonu ile ilgili Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Genel Müdürü Jose Angel Sanchez'in fikirlerini öğrenmek için Bernabeu'yu aradığı belirtildi. Hatta son saatlerde, kariyerini Roma'da sürdüren milli futbolcumuz Zeki Çelik'in de Real Madrid'e önerildiği iddia edildi.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre, Roma ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in, ocak ayında yaklaşık 5 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda İtalyan ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü.

Haberde son olarak Real Madrid'in şu anda herhangi bir transfer düşünmediği ve Carvajal'in yıl sonundan önce sahalara dönmesini umduğu aktarıldı.

İŞTE O HABER