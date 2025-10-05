En çok para ödülü dağıtılan 10 lig belli oldu! Türkiye...

UEFA'nın Avrupa kupalarının lig aşamalarında dağıttığı para ödüllerini en çok kazanan 10 ülke belli oldu.
Ntvspor'un derlediği haberde, Football Meets Data'nın verilerine göre en çok para ödülü kazanan 10 lig şöyle oluştu:
1- İngiltere: 376 milyon euro (Bu hafta 11 milyon euro)
2- İspanya: 271 milyon euro (Bu hafta 6 milyon euro)
3- Almanya: 255 milyon euro (Bu hafta 5 milyon euro)
4- İtalya: 232 milyon euro (Bu hafta 8 milyon euro)
5- Fransa: 199 milyon euro (Bu hafta 6 milyon euro)
6- Hollanda: 110 milyon euro (Bu hafta 1 milyon 150 bin euro)
7- Portekiz: 105 milyon euro (Bu hafta 900 bin euro)
8- Belçika: 69 milyon euro
9- Yunanistan: 55 milyon euro
10- Çekya: 52 milyon euro (Bu hafta 850 bin euro)
Sıralamada ilk 10'a giremeyen Türkiye ise 11. sırada yer alırken, Türk takımlarının toplam kazancı 51 milyon euro oldu.