FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu. Dev turnuvada yarı final maçında milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, PSG ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE PSG - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Real Madrid: Courtois, Raul Asensio, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Mbappe, Gonzalo Garcia
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PSG - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSG - Real Madrid maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.