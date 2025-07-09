PSG - Real Madrid maçı CANLI İZLE (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...