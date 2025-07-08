Dünya FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada yarı final maçında Brezilya ekibi Fluminense ile İngiliz devi Chelsea kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..
İŞTE FLUMINENSE - CHELSEA MAÇI 11'LERİ:
Fluminense: Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Guga, Hercules, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano.
Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Nkunku; Joao Pedro.
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FLUMINENSE-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fluminense-Chelsea maçı TSİ 22.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.