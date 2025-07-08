Fluminense-Chelsea maçı CANLI İZLE (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final heyecanıyla devam ediyor. Kritik karşılaşmada Fluminense ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...