FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nun açılış karşılaşmasında sahne, dünya futbolunun iki önemli ekibine ait olacak: Boca Juniors ile Benfica karşı karşıya geliyor. Arjantin’in köklü kulüplerinden Boca Juniors, güçlü rakibi karşısında galibiyet ararken; Benfica ise turnuvaya iddialı bir başlangıç yapma hedefinde. Kadrosunda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi yıldızları bulunduran Portekiz temsilcisi, bu kritik mücadelede hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Peki, Boca Juniors-Benfica maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Boca Juniors ile Benfica karşı karşıya gelecek. Bruno Lage yönetiminde turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Portekiz ekibi, Bayern Münih'in de yer aldığı grupta hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors ise organizasyondaki ilk maçında etkili bir başlangıç yapmak istiyor.

BOCA JUNIORS-BENFICA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Boca Juniors-Benfica FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçı 17 Ağustos Salı günü saat 01.00'de başlayacak.

BOCA JUNIORS-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Boca Juniors-Benfica maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Boca Juniors ile karşılaşacak Benfica'da gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Bruno Lage yönetiminde başarılı bir sezon geçiren A Milli futbolcuların, heyecan dolu karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bu sezon Benfica'da 49 maçta süre alan Kerem Aktürkoğlu ile 51 karşılaşmada forma giyen Orkun Kökçü'nün Boca Juniors maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BOCA JUNIORS-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Boca Juniors: Marchesín, Blondel, Battaglia, Costa, Blanco, Belmonte, Delgado, Zenón, Palacios, Merentiel, Giménez.

Benfica: Trubin, Araújo, Otamendi, Silva, Carreras, Luis, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu.