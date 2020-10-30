30 Ekim 2020, Cuma

FUTBOL

TFF deprem sonrası 4 karşılaşmayı erteledi!

TFF deprem sonrası 4 karşılaşmayı erteledi!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (), İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki nedeniyle profesyonel liglerde İzmir takımlarının oynayacağı 4 maçın ertelendiğini duyurdu. | Son dakika haberleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (), İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki nedeniyle profesyonel liglerde İzmir takımlarının oynayacağı 4 maçın ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu deprem sonrası açıklamalarda bulundu!

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